كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

أعرب المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، في المؤتمر الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة، عن سعادته بالتواجد مع الحضور.

وقال في كلمته "كل سنة بنستنى اليوم ده عشان نجهز نفسنا نطلع عشر أيام في الجونة، بتكون مهمة عشان الترويج للسينما وفي نفس الوقت فترة فرح، بنشوف شباب مصري كل واحد نابغة، وعنده طموحات وأحلام".

وتابع معلقا على شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانية "الإنسانية النهاردة متبهدلة، ومحتاجة مش بس السينما توعي بيها لا البشر كلهم، والفنان بيكون إحساسه عالي لما بيطلعوا يقولوا الحرية لفلسطين".

وفي بيان صحفي صادر عن المهرجان قال "في الحقيقة، وجودنا مع بعض بعد 7 دورات ناجحة بيأكد أن المهرجان بقى علامة مميزة على خريطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي، وبقى كمان وجهة مهمة لصنّاع السينما وعشاقها من كل مكان".

وتابع "من أول يوم حلمنا يكون عندنا مهرجان بمعايير عالمية، يجمع بين الفن، الثقافة، والحوار. ومع كل دورة، بيكبر الحلم ويتأكد إن السينما قادرة تغيّر، تلهم، وتفتح أبواب جديدة للتواصل بين الناس. شعارنا (سينما من أجل الإنسانية) هو التزام مستمر. في عالم مليان صراعات وتحديات، السينما بتفضل وسيلة قوية علشان نرفع الوعي، نحتفل بالأمل، ونلقي الضوء على القضايا اللي بتمس حياة البشر في كل مكان".

واختتم كلمته في المهرجان "بشكركم على حضوركم ودعمكم، وبتمنى أن الدورة دي تكون تجربة مميزة وملهمة لكل واحد فيكم، وتضيف خطوة جديدة في مشوار السينما العربية والعالمية".