شريف رمزي يحيى ذكرى وفاة والده: "كل سنة بتعدي علي وفاته بتحسسني بفراقه"

كتب - معتز عباس:

أحيا الفنان شريف رمزي الذكرى السنوية الحادية عشر لوفاة والده المنتج محمد حسن رمزي.

ونشر شريف صورة والده عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: " النهاردة الذكرى السنوية الحادية عشر علي وفاة أهم راجل في حياتي والدي المنتج والموزع محمد حسن رمزي".

وأضاف: "كل سنة بتعدي علي وفاته بتحسسني أكتر بفراقه وبتزود وحشتي ليه ربنا يرحمه و يدخله الجنة من أوسع أبوابها بطلب من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان شريف رمزي بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا..

رامي إمام يدعم أصدقائه في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها ناصيف زيتون