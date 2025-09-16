كتب-مصطفى حمزة:

رحب المخرج الشاب محمود يحيى، بالاعتذار الذي صدر عن إدارة سينما "زاوية"، بشأن واقعة التعدي عليه من بعض موظفيها خلال الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أمام دار العرض.

وعلق محمود يحيى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على بيان الاعتذار الذي نشر عبر صفحة سينما "زاوية"، وكتب: "تقدمت إدارة سينما زاوية بالأمس بالاعتذار عن ما بدر من أحد موظفيها تجاهي، من خلال الإيميل ومن خلال تعليقات فيسبوك، وأكدوا على احترامهم لحقي في التعبير عن نفسي والتزامهم بعدم العنف".

وتابع: "أنا مقدر جدا لهذه الخطوة وتقبلت الاعتذار وأريد التأكيد على احترامي ومحبتي لزاوية، وعلى أنها ليست "خناقة في شارع" وأن الأمر غير شخصي بالمرة، وأريد الآن التركيز على معركتي الحقيقية وهي عرض فيلمي في السينما فهذا هو غرضي الأساسي وليس "الاعتصام" أو الاحتجاج".

وأضاف محمود: "أنا أدعو زاوية فضلا وليس أمراً لمزيد من الاتساق مع النفس وتفعيل مبدأ حرية التعبير وإعطاء فيلمي فرصة عادلة وحقيقية للعرض أمام الجمهور".

وأصدرت سينما زاوية، بيانًا عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أكدت فيه، أن ما جرى هو سلوك مرفوض تماما ولا يمثل قيم ومبادئ زاوية، سواء على المستوى الفردي أو المؤسّسي.

وأوضحت أن إدارة زاوية تتعامل مع هذه المسألة بجدية كاملة، وقد قامت بالفعل بتقديم اعتذار مباشر وواضح إلى المخرج على الصعيد الشخصي وعلناً ونكرر اعتذارنا، مؤكدين احترامنا الكامل لحقه في التعبير عن رأيه ومطالبه.

وأضافت: "نعتذر أيضًا لجمهورنا عن هذا التصرف، ونؤكّد أنه تصرّف فردي لا يعكس بأيّ حال من الأحوال توجّهنا أو ما نؤمن به من مبادئ تحرص على احترام حرية التعبير، وخلق مساحة آمنة للجميع".

وتابعت: "نعمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مثل هذه الواقعة والتأكّد من التزام كافة أفراد الفريق بها، كما نتّخذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلًا".

وأنهت سينما زاوية بيانها: "نُقدّر ثقة جمهورنا بنا، ونلتزم بالتحسن المستمر من أجل بيئة أكثر احترامًا وآمانًا".

وأثار المخرج الشاب محمود يحيى، الجدل بعد محاولته القيام بوقفة احتجاجية، أمام سينما زاوية، بسبب رفض إداراتها عرض فيلمه الأول "اختيار مريم".