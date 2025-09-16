الجمهور يهاجم عصام صاصا وزوجته بسبب صورهما الجريئة: "زودتوها شوية"

كتب - معتز عباس:

أثارت جهاد أحمد الجدل على مواقع التواصل المحتلفة، بعد نشرها صورًا جريئة احتفالا بعيد ميلاد زوجها مؤدي المهرجانات عصام صاصا، وهي تمنحه "قبلة" رومانسية، أثناء قضاء إجازة الصيف في العلمين .

عقب نشر جهاد صورها مع زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، تفاعل المتابعين بشكل كبير، منتقدين نشرها صورة لها وهي تقبل زوجها.

ووجهت جهاد رسالة لـ زوجها في عيد ميلاده، عقب حسابها بموقع "انستجرام": كل سنة وأنت طيب يا حبيبي عقبال مليون سنة، وكل سنة أشوف ناجح عن السنة اللي قبلها وديما فخوره بيك أنا وحيمو بحبك".

ومن جانبه رد عليها زوجها: "لا هو أهم حاجه كل سنه وانتي معايا وشيلاني وجمبي وربنا يعلم انتي اي عندي وبحبك قد اي أحلى حاجة في الحياة كلها انتي كل سنة وانا معاكي يا أم رحيم".

تعرض مطرب المهرجانات عصام صاصا عن لإصابة في يده، دون الكشف عن تفاصيل الحادث، وذلك عقب نشره صورة لذراعه المصاب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله على كل شيء".

اقرأ أيضا..

عمرو عبدالرحيم يهاجم الراقصة "مريم" ويؤكد: مش بنت شعبان عبدالرحيم

"حرروا فلسطين".. ممثلة أمريكية تٌثير الجدل بعد فوزها بجائزة الإيمي 2025- صور