"الأبيض يليق بكِ".. أحدث جلسة تصوير لـ داليا البحيري بـ فستان جذاب

كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة داليا البحيري في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

نشرت داليا البحيري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان أبيض.

كما التقطت داليا صورة تذكارية مع الفنانة بشرى التي ظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان مرصع بالكريستال اللامع، والتي تفاعلت معها الفنانة جومانا مراد.

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "يليق عليكى اغنية فستانك الأبيض"، "أنيقة وتحفة"، "نظرة رائعة على الفستان"، "صاحبة الاطلالة المتميزة".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وإخراج جمال عبدالحميد.

