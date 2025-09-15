إعلان

جورجينا تخطف الأنظار بـ 4 إطلالات جريئة من حفل أسبوع الموضة في أمريكا

11:22 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
    جورجينا بفستان اسود قصير
    جورجينا بفستان اسود قصير
    جورجينا بفستان صيفي قصير
    جورجينا بفستان صيفي قصير
    جورجينا بفستان طويل
    جورجينا بفستان طويل
    جورجينا بفستان طويل
    جورجينا بفستان طويل
    جورجينا بفستان قصير وجريء
    جورجينا بفستان قصير وجريء
    جورجينا بفستان قصير وجريء
    جورجينا بفستان قصير وجريء
    جورجينا بفستان قصير وجريء
    جورجينا بفستان صيفي قصير
    جورجينا بفستان اسود قصير
كتب - معتز عباس:

شاركت الممثلة الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريجيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، 4 إطلالات جريئة ومختلفة من مشاركتها في أسبوع الموضة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يرصد لقطات لها بفساتين مختلفة قصيرة وجريئة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد بالمحافل السينمائية العالمية.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

جورجينا بـ 4 إطلالات جريئة حفل أسبوع الموضة في أمريكا جورجينا بحفل أسبوع الموضة في أمريكا الممثلة جورجينا رودريجيز جورجينا رودريجيز على إنستجرام
