جورجينا تخطف الأنظار بـ 4 إطلالات جريئة من حفل أسبوع الموضة في أمريكا

كتب - معتز عباس:

شاركت الممثلة الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريجيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، 4 إطلالات جريئة ومختلفة من مشاركتها في أسبوع الموضة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يرصد لقطات لها بفساتين مختلفة قصيرة وجريئة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد بالمحافل السينمائية العالمية.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

