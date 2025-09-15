بالصور.. منى زكي تُجري تعديلات تجميلية في الوجه

ويجز يوجه رسالة إلى محمد منير.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

خضعت النجمة منى زكي، لـ إجراء تجميلي في أحد عيادات التجميل المشهورة.

ونشرت منى زكي عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة فيديوهات وصور كشفت من خلالها عن زيارتها لعيادة تجميل لإجراء تعديلات في عضلات الوجه.

تعد تلك المرة الأولى التي تكشف فيها منى زكي عن خوضها إجراءات تجميلية.

وشاركت منى زكي في فيلم رحلة 404 تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.

ومن المقرر أن تبدأ منى زكي تصوير فيلم الست الفترة المقبلة، الذي يضم مجموعة من النجوم، منهم محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل، سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

