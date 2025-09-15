الليلة.. حفل افتتاح الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

كتبت- منال الجيوشي

يشهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في السادسة من مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي

وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

ويتضمن برنامج حفل الافتتاح عدد من الفقرات المميزة والتكريمات، ويستهل الحفل فقراته بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم عن الدول المشاركة في الدورة الخامسة عشر، ويلي ذلك فقرة فنية، ويختتم الحفل بتكريم عدد من الشخصيات الفنية البارزة في عالم الفن، وهم المخرج الكبير عصام السيد، الفنان والمخرج محسن منصور - مدير المسرح الحديث، الفنان علي الجندي - مؤسس فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية، الفنان يسري حسان - كاتب وناقد مسرحي، الفنانة والكاتبة سامية جمال، الروائي والمؤلف المسرحي الفنان محمد سرور، المخرج ومصمم الديكور الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة، الفنان الدكتور أحمد مجاهد - أستاذ الدراما والنقد المسرحي والكاتب والمؤلف المسرحي الفنان سامح عثمان.

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن المهرجان يشهد تطور كبير عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008 واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتي الدورة الحالية

ويشارك في المهرجان هذا العام 17 عرض مسرحي، بواقع 4 عروض مصرية، و 13 عرض من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية مونيكا هنكن، رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهده، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.