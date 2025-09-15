بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني أمام البحر (صور)

دشنها نجوم السينما الأمريكية.. "عاملون في السينما من أجل فلسطين" تتحدى

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة أمام البحر بأحدث ظهور لها.

ونشرت دينا، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها أمام البحر.

وتواصل دينا الشربيني تصوير مشاهد فيلمها الجديد "طلقني" في جورجيا.

ويشاركها بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.