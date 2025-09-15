إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني أمام البحر (صور)

04:22 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة أمام البحر بأحدث ظهور لها.

ونشرت دينا، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها أمام البحر.

وتواصل دينا الشربيني تصوير مشاهد فيلمها الجديد "طلقني" في جورجيا.

ويشاركها بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

دينا الشربيني اطلالة دينا الشربيني السوشيال ميديا
