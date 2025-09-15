إعلان

مصطفى غريب ينشر صورة مع هيفاء وهبي ويعلق: "دكان عربي"

10:00 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مصطفى غريب على فيسبوك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان مصطفى غريب الجمهور، صورة تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي، تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ونشر مصطفى الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ودون عليها تعليق كوميدي: "كتب كتابك النهارده.. على جتتي يا كرم.. لا على عربي والمأذون جاي في الطريق وريني هتعملي إيه.. دكان عربي".

شارك مصطفى غريب مؤخرًا في فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

اقرأ أيضا..

يدعمون الكيان الصهيوني.. غموض حول مصير حفل "العقارب" بمصر بعد مطالب إلغائه

شاعر غنائي يكشف إصابة تامر حسني ودخوله المستشفى

الفنان مصطفى غريب مصطفى غريب مع هيفاء وهبي مصطفى غريب على فيسبو مصطفى غريب وهيفاء بالذكاء الإصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
حدث بالفن| إصابة تامر حسني وجنازة أرملة سيد مكاوي وحفل "العقارب" يثير الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان