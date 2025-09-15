مصطفى غريب ينشر صورة مع هيفاء وهبي ويعلق: "دكان عربي"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان مصطفى غريب الجمهور، صورة تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي، تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ونشر مصطفى الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ودون عليها تعليق كوميدي: "كتب كتابك النهارده.. على جتتي يا كرم.. لا على عربي والمأذون جاي في الطريق وريني هتعملي إيه.. دكان عربي".

شارك مصطفى غريب مؤخرًا في فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

