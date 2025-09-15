إعلان

ميرنا جميل تنشر صورة مع هشام شيكو وتعلق: "ويسو وإيسو أساس التريند"

01:00 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

ميرنا جميل وهشام شيكو

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها على السوشيال ميديا، صورة مع الفنان هشام شيكو من كواليس تصوير مسلسل "اللعبة 5".

ونشرت ميرنا الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ويسو وايسو أساس التريند".

ينتظر محبي الكوميدية تصوير مسلسل اللعبة الجزء الخامس قريبًا وعرضه على الشاشات، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

