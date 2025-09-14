أميرة سيد مكاوي تعلن موعد عزاء والدتها

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الكاتبة أميرة سيد مكاوي، ابنة الموسيقار الكبير سيد مكاوي، عن موعد ومكان عزاء والدتها السيدة زينات خليل علي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا الاثنين 15 سبتمبر بمسجد عمر مكرم.

وشيع ظهر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، جثمان الراحلة، قبل أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أفراد العائلة وأصدقاء الأسرة المقربين.

ورحلت السيدة زينات خليل علي، أرملة الموسيقار سيد مكاوي، عن عالمنا أمس السبت 13 سبتمبر، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة عبر "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي لا يُحمد سواه.. راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن الموسيقار الكبير سيد مكاوي يُعد من أبرز الملحنين في العالم العربي، تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم في أغنية "يا مسهرني"، كما لحّن لكبار النجوم بينهم: وردة، صباح، سميرة سعيد، وعماد عبد الحليم.

