كتب- مصطفى حمزة:

أثار فريق الروك الألماني "العقارب - scorpions"، حالة من الجدل عقب الإعلان عن إقامة حفل لهم في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم 15 أكتوبر المقبل.

وواجه الإعلان عن الحفل، حملة غاضبة بين رواد مواقع التواصل، وطالبوا بإلغائه، بسبب دعم الفريق للكيان الصهيوني.

ونشر رواد مواقع التواصل، صورا من حفلات الفريق الألماني "سكوربيونز"، وهم يرفعون علم إسرائيل، إلى جانب إقامة الفريق العديد من الحفلات في الأراضي المحتلة.

ونشرت الفرقة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بيان يؤكد دعمها لـ إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وكتبت: "نشعر بصدمة بالغة إزاء الهجمات اللاإنسانية التي وقعت صباح 7 أكتوبر ضد إسرائيل. فقدنا أرواحًا كثيرة من المدنيين الأبرياء؛ شباب يرقصون على أنغام الموسيقى في مهرجان، يحلمون بالحب والسلام".

وأضافت صفحة الفريق: "القصص التي نسمعها من الناجين مفجعة.. ندعو الآن من أجل إطلاق سراح الرهائن، وقلوبنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم. نسأل الله أن يمنحكم القوة لإيجاد السلام في هذه الأوقات العصيبة. نحبكم".

ومع تصاعد الحملة، زاد الغموض حول مصير الحفل، إذ قامت الشركة المنظمة "لايف نيشن - live nation"، بحذف بوسترات الدعاية من صفحتها في موقع فيسبوك، واكتفت فقط بالترويج لحفل الفريق المقرر إقامته في أبو ظبي، يوم 20 أكتوبر.

وقامت الشركة المنظمة، بحذف الحفل الذي سبق وتم الإعلان عن إقامته في مصر، من خريطة حفلات شهر أكتوبر، على موقعها الرسمي.

ومن جهتها احتفظت منصة بيع تذاكر الحفل في مصر، بصفحة الحجز، وتراوحت أسعارها بين: 3500، و5000، و7000 جنيه.

فريق الروك الألماني "العقارب - scorpions"، يعد من أبرز فرق الروك التي نالت شهرتها، في السبعينيات، سبق وأحيا حفلين في مصر عام 2005، وأقيم الحفل الأول في مصر يوم 17 نوفمبر تحت سفح الأهرامات، وأقامت الثاني في شرم الشيخ يوم 19 نوفمبر.