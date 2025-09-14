شقيقة إيناس النجار تتذكرها بكلمات مؤثرة: "حياتي من بعدك مش حياة"

كتبت- نوران أسامة:

تذكرت الفنانة سوار النجار شقيقتها الفنانة الراحلة إيناس النجار، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت سوار صورة لشقيقتها الراحلة، وعلّقت قائلة: "لحد الآن مش مستوعبة عدم وجودك، وللآن مش مصدقة إن يجي اليوم اللي نكتب فيه عليكي ونقول الله يرحمها، إيدي ما تقدرش تكتب ولا لساني ينطق، كل اللي نعرفه إن الحياة كلها كذبة، وعدم وجودك أكبر كذبة في الدنيا، نشوف الناس وما نشوفكش، إنتِ اللي عمرنا ما اتفارقنا، راحت روحي مني، حياتي بعدك مش حياة".

وأضافت: "أيام تمشي وخلاص نعدي من غير روح، من غير نفس، ضاعت كل أحلامنا وصعب نكملها وحدي يا حبيبتي، بنتي وأختي وكل دنيتي، أنا مش مصدقة إني عايشة وبتنفس من بعدك، لكن حال الدنيا وحكمة الله، الله يرحمك يا طيبة، يا حنينة، يا كريمة، يا ملاك يا إيناس، الله يصبّرني ويصبر ماما ولانا على فراقك، وإن شاء الله نتقابل في الجنة يا توأم روحي".

جدير بالذكر أن الفنانة إيناس النجار رحلت عن عالمنا يوم الاثنين 31 مارس، بعد صراع مع المرض.

اقرأ أيضًا:

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يعلن عن أفلام مسابقاته للأفلام الطويلة والقصيرة

هكذا علق تركي آل الشيخ على صورته مع جيسون ستاثام

تكريم خالد النبوي بجائزة "فاتن حمامة للتميز" في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. هاني فرحات مع زوجته في حفل "Coldplay" بلندن

هشام جمال يحتفل بخطوبة صديقه.. وليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يعلن عن أفلام مسابقاته للأفلام الطويلة والقصيرة