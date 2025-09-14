هكذا علق تركي آل الشيخ على صورته مع جيسون ستاثام

كتب - معتز عباس:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة جديدة لمتابعيه مع النجم العالمي جيسون ستاثام.

ونشر تركي صورته مع جيسون، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام، وكتب: "مع صديق جيسون ستاثام".

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية وحتى الرياضية ضمن "موسم الرياض"، والتي تشهد إقبال جماهيري كبير، وحضور أبرز النجوم حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية، منها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته غدًا السبت بحضور عدد كبير من ألمع النجوم.

