مصطفى غريب ينشر صورة مع شيكابالا ويعلق: "الحاوي والحاتي"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان مصطفى غريب متابعيه على السوشيال ميديا صورة جديدة جمعته بلاعب الزمالك المعتزل محمود عبدالرازق شيكابالا، داخل أحد ملاعب كرة القدم الخماسية.

ونشر مصطفى الصورة مع شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحاوي والحاتي".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى اتنين"، "محظوظ يا مصطفى"، "منورين يا نجوم"، "نجم الفن ونجم الكورة".

يذكر أن، مصطفى غريب شارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وسلوى محمد علي، ومن ضيوف الشرف انتصار، وإيمان السيد، الفنانة السودانية إسلام مبارك، إنعام سالوسة، وإنجي وجدان، ومي كساب، ومن إخراج خالد دياب.

كما شارك مصطفى غريب في فيلم "الشاطر"، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي

