إعلان

بالصور- إنجي علاء تودع الصيف بإطلالة جريئة على البحر

07:45 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إنجي علاء من أحدث ظهور على البحر (3)
  • عرض 3 صورة
    إنجي علاء من أحدث ظهور على البحر (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تستمتع السيناريست إنجي علاء باخر أيام الصيفية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إنجي مرتدية فستان أسود جريء وأنيق على البحر وكتبت: "حتى نلتقي مجددا"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وكانت اخر مشاركات السيناريست إنجي علاء بكتابة سيناريو مسلسل "كوفيد 25"عام 2021 بطولة الفنان يوسف الشريف.

اقرأ أيضا:

ماذا قال المخرج خالد جلال عن محمود الخطيب بعد اعلانه عدم الترشح لرئاسة الأهلي؟

المخرج جمال عبد الحميد يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية

إنجي علاء انستجرام إنجي علاء إطلالة إنجي علاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام