بالصور- إنجي علاء تودع الصيف بإطلالة جريئة على البحر

كتب- مروان الطيب:

تستمتع السيناريست إنجي علاء باخر أيام الصيفية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إنجي مرتدية فستان أسود جريء وأنيق على البحر وكتبت: "حتى نلتقي مجددا"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وكانت اخر مشاركات السيناريست إنجي علاء بكتابة سيناريو مسلسل "كوفيد 25"عام 2021 بطولة الفنان يوسف الشريف.

