بالصور- إنجي علاء تودع الصيف بإطلالة جريئة على البحر
07:45 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:
تستمتع السيناريست إنجي علاء باخر أيام الصيفية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.
ظهرت إنجي مرتدية فستان أسود جريء وأنيق على البحر وكتبت: "حتى نلتقي مجددا"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.
وكانت اخر مشاركات السيناريست إنجي علاء بكتابة سيناريو مسلسل "كوفيد 25"عام 2021 بطولة الفنان يوسف الشريف.
