كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة شبكة تلفزيون النهار عن حصولها على حقوق بث فعاليات الدورة المقبلة لمهرجان الجونة السينمائي، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

وجاء البيان كالتالي: "أعلنت إدارتا شبكة تليفزيون النهار ومهرجان الجونة السينمائي عن توقيع عقد شراكة بينهما تكون شبكة تليفزيون النهار بمقتضاه هي الناقل الرسمي داخل مصر لجميع فعاليات مهرجان الجونة على شاشاتها وذلك في دورته الثامنة والمقرر انعقادها من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر".

وتابع البيان: "وستحصل النهار على حقوق النقل داخل مصر على الهواء مباشرة لحفلي الافتتاح والختام إلى جانب المؤتمر الصحفي والتغطية الشاملة لأنشطة ووقائع المهرجان طوال أيام انعقاده".

وعن المهرجان أوضح البيان: "مهرجان الجونة الذي يحظى بشعبية كبيرة وحضور مميز للنجوم والشخصيات العامة من مصر والخارج ، من المقرر أن ينعقد مؤتمره الصحفي الرسمي الثلاثاء المقبل بالقاهرة بحضور جميع قياداته لإعلان جميع تفاصيل الدورة الثامنة".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورحته الثامنة هذا العام ستقام في الفترة من 16-24 أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا:

ماذا قال المخرج خالد جلال عن محمود الخطيب بعد اعلانه عدم الترشح لرئاسة الأهلي؟

المخرج جمال عبد الحميد يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية