كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) بالمملكة العربية السعودية، عن استضافة موسم الرياض 2027 للحدث الأضخم في عالم المصارعة الحرة (WrestleMania 43)، وذلك لأول مرة في تاريخه خارج أمريكا الشمالية، حيث سيقام في الرياض.

وأكد أن الحدث يمثل محطة استثنائية في مسيرة التعاون بين الهيئة وWWE، قائلاً في بيان صحفي: (WrestleMania)" هو الحدث الأكبر في المصارعة العالمية، واستضافته في موسم الرياض 2027 ستكون نقلة نوعية، نهدف من خلالها لتقديم نسخة غير مسبوقة تليق بتاريخ هذه البطولة ومكانتها عند عشاقها حول العالم."

ومن جانبه، أشاد بول "تريبل إتش" ليفيسك، المدير التنفيذي للمحتوى في WWE بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، قائلاً: "المستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه أحدثوا نقلة كبيرة في عالم الترفيه والرياضة، وكانوا شركاء استثنائيين لنا، ونتطلع معهم إلى تقديم(WrestleMania 43) بمستويات غير مسبوقة."

ويأتي هذا الإعلان امتدادًا للشراكة الناجحة بين المملكة وWWE منذ عام 2018، والتي شهدت تنظيم أحداث كبرى مثل: (Crown Jewel) و(Elimination Chamber) و King & Queen of the Ring)) و(Night of Champions). كما تستعد الرياض في يناير المقبل لاحتضان النسخة الـ39 من بطولة (Royal Rumble)، التي ستُنقل مباشرة عبر شبكة ESPN في الولايات المتحدة، ومنصة Netflix عالميًا.

وتعد (WrestleMania) مهرجانًا رياضيًا وترفيهيًا عالميًا يمتد لأسبوع كامل، يتضمن عروض (Friday Night SmackDown) و (Monday Night Raw) وNXT))، وفعاليات جماهيرية، إلى جانب برامج مجتمعية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المجتمعات المستضيفة. ويجذب الحدث سنويًا جماهير من أكثر من 60 دولة، كما حقق خلال العقد الأخير أثرًا اقتصاديًا تجاوز 1.5 مليار دولار للمدن التي استضافته.

وكانت النسخة الأخيرة، WrestleMania 41))، قد أقيمت في لاس فيجاس في أبريل الماضي، وسجلت أعلى إيرادات في تاريخ WWE.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل موقع إقامة WrestleMania 43)) في الرياض والمواعيد النهائية خلال الأشهر المقبلة.