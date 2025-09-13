شيماء سيف تتصدر التريند لهذا السبب

كتب- هاني صابر:



تصدر اسم الفنانة شيماء سيف، تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب أحدث ظهور لها وإطلالتها "النحيفة".



وكانت شيماء سيف، شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا، أمس صورا لها ظهرت فيها فاقدة الكثير من وزنها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء دبي.. وقت ممتع".



وقالت شيماء سيف في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج "كلام الناس"، إنها أجرت عملية تكميم للمعدة بسبب معانتها مع وزنها الزائد، مضيفة: "رجلي بدون سابق انذار غدرت بيا ومش قادرة اتني ركبتي وبطلع سلمة وبصرخ من الوجع، وقد كان روحت وعملت عملية التكميم وكانت سبب في نزول وزني 50 كيلو".