إعلان

شيماء سيف تتصدر التريند لهذا السبب

01:21 م السبت 13 سبتمبر 2025

شيماء سيف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:


تصدر اسم الفنانة شيماء سيف، تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب أحدث ظهور لها وإطلالتها "النحيفة".


وكانت شيماء سيف، شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا، أمس صورا لها ظهرت فيها فاقدة الكثير من وزنها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء دبي.. وقت ممتع".


وقالت شيماء سيف في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج "كلام الناس"، إنها أجرت عملية تكميم للمعدة بسبب معانتها مع وزنها الزائد، مضيفة: "رجلي بدون سابق انذار غدرت بيا ومش قادرة اتني ركبتي وبطلع سلمة وبصرخ من الوجع، وقد كان روحت وعملت عملية التكميم وكانت سبب في نزول وزني 50 كيلو".

شيماء سيف اسم الفنانة شيماء سيف التريند
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان