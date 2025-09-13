إعلان

المخرج جمال عبد الحميد يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية

12:29 م السبت 13 سبتمبر 2025

المخرج جمال عبد الحميد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم المخرج الكبير جمال عبدالحميد، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وكان نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، كشف تطورات حالة جمال عبد الحميد الصحية، قائلا إنه تعرض لحالة إغماء وتم نقله للمستشفى وخضع لإجراء جراحة بـ"17 غرزة"، موضحا أنه عاد لمنزله وحالته تتحسن.

يذكر أن، آخر أعمال المخرج جمال عبد الحميد مسلسل "الركّين" عام 2013، بطولة محمود عبدالمغني، ولقاء الخميسي، ومحمود الجندي، وأحمد خليل، وأحمد وفيق.

جمال عبدالحميد جوجل أشرف زكي المهن التمثيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
جورجينا تستعرض خاتم خطبتها بحفل عشاء "كارينج" (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان