المخرج جمال عبد الحميد يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم المخرج الكبير جمال عبدالحميد، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وكان نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، كشف تطورات حالة جمال عبد الحميد الصحية، قائلا إنه تعرض لحالة إغماء وتم نقله للمستشفى وخضع لإجراء جراحة بـ"17 غرزة"، موضحا أنه عاد لمنزله وحالته تتحسن.

يذكر أن، آخر أعمال المخرج جمال عبد الحميد مسلسل "الركّين" عام 2013، بطولة محمود عبدالمغني، ولقاء الخميسي، ومحمود الجندي، وأحمد خليل، وأحمد وفيق.