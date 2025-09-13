أشرف عبد الباقي يكشف عن مصير الجزء الجديد من "راجل وست ستات"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن إمكانية تقديم جزء جديد من مسلسل "راجل وست ستات" وذلك خلال حضوره ندوة على هامش فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب.

وعن تقديم جزء جديد من المسلسل قال: "المنتج عرض نعمل حلقات جديدة، ولسة مش عارفين، خاصة بعد وفاة مها أبو وف، هل هيكون نفس نتيجة قبل كده ولا أقل، ومنة اللي كبرت دي هتظهر ازاي، هل هتكون اتجوزت وخلفت، هندرس الموضوع ولو نفع هنعمله".

وكان الجزء العاشر عام 2016 هو الجزء الأخير من مسلسل "راجل وست ستات" وتدور الأحداث حول عادل وأسرته الذين يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، وشاركه البطولة كل من سامح حسين، لقاء الخميسي، إنتصار، إخراج أسد فولادكار.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي يشارك بمسلسل "ولد بنت شايب" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

