هاجر أحمد جريئة و شيماء سيف رشيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:



شيماء سيف

ظهرت الفنانة شيماء سيف، بإطلالة حديثة فاقدة الكثير من وزنها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء دبي.. وقت ممتع".



سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، إطلالة جريئة لها أمام البحر لتودع بها إجازة الصيف مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحيانًا يكون أقوى ما يمكنك قوله هو لا شيء، الهدوء، البحر، لبنان".



هاجر أحمد

خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها،عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية فستان جريء.



صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك، 3 إطلالات مختلفة لتودع بهم إجازة الصيف من اسطنبول، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف في اسطنبول".



لاميتا فرنجيه

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجيه بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.



رنا سماحة

خضعت المطربة الشابة رنا سماحة، لإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أيوة بحبك طيب رد".







