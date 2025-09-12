"تسليك وقص معدة".. نجل ساميّ مغاوري يكشف عن خضوعه لـ 4 عمليات

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان كريم سامي مغاوري عن تفاصيل حالته الصحية بعد خروجه من العناية المركزة مؤخرا إثر تعرضه لوعكة صحية.

وكتب كريم مغاوري عبر حسابه على "فيسبوك": " انا عملت ٤ عمليات من شهرين ونص، فتق في الحجاب الحاجز، تسليك معدة، قص معدة، تحويل مسار، والدكتور كتب لي جدول لمدة ٣ شهور أكل وشرب وڤيتامينات".

وتابع: "انا اهملت وممشتش على الجدول ده خالص لا كنت باكل ولا بشرب ولا باخد الڤيتامينات، دوخت ووقعت وقعة جامدة كذا مرة ولما الأمر اشتد نقلوني على العناية المركزة، العمليات مش هي السبب، الإهمال هو السبب ،قدر الله وماشاء فعل والحمد لله الصحة تاج على رؤوس الأصحاء".

كشف الفنان كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، ودخوله العناية المركزة بإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

نشر كريم صورة له على سرير المرض عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "دعواتكم بالشفاء يا حبايب يا غاليين، أنا تاني ليلة ليا في العناية المركزة، اللهم اشفني وعافني أمين".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان كريم مغاوري كانت بمسلسل "عهد إبليس" وسط بطولة نخبة من النجوم الشباب هم إسلام جمال، رحمة أحمد فرج، تأليف أحمد دندراوي، إخراج خيري سالم.



