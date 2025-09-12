إعلان

لطيفة لـ كاظم الساهر بعيد ميلاده الـ 68: "أنا من جمهورك"

02:15 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

المطربة لطيفة

كتب- هاني صابر:

وجهت المطربة لطيفة، رسالة للمطرب كاظم الساهر احتفالا بعيد ميلاده الـ 68.

ونشرت لطيفة، فيديو مجمع لها مع كاظم الساهر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب ومالي علينا حياتنا بفنك الراقي يا محترم يا طيب يا عشرة العمر و شريك النجاحات ربنا يديك الصحة ويحفظلك عيلتك ويحفظك لكل جمهورك وأنا من أول جمهورك".

يذكر أن، كاظم الساهر يحتفل اليوم الجمعة بوصوله لعمر 68 عاما، إذ أنه من مواليد 12 سبتمبر عام 1957 .

