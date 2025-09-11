"بدلة بينك".. محمد أنور بإطلالة غريبة.. ونجوم الفن يعلقون

كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد أنور جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة جديدة، ظهر خلالها يرتدي "بدلة" من اللون الوردي.

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وأصدقائه، كما مازحه بعضهم بسبب إطلالته، ومن بين التعليقات الفنان محمد أسامة (أوس أوس) مشيرا في تعليقه إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، وعلقت عليه الفنانة رحمة أحمد بوضع أكثر من وجه ضاحك.

وكتب الفنان محمد عبدالرحمن توتا "بينك يا أنور"، وعلقت الفنانة منة فضالي "إيه الحلاوة دي"، ومن بين تعليقات الجمهور: "إيه الألوان التحفة دي، البينك منور عليك".

ونشر أنور صورًا من جلسة التصوير التي اعتمد فيها هذه الإطلالة، والتي لاقت إعجاب جمهوره الذي اعتبر أن اختياره للون البدلة جرأة.

جدير بالذكر أن محمد أنور عُرض لها في 2024 فيلم جوازة توكسيك، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، ومسلسل ديبو بطولة سارة الشامي، هالة فاخر، رشدي الشامي.