موعد ومكان عزاء زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي

كتبت- نوران أسامة:

رحلت السيدة سوزان صقر، زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي، بعد صراع مع المرض، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا استدعت دخولها المستشفى في حالة حرجة.

وكشف الفنان شريف إدريس تفاصيل العزاء، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله تم تسليم الأمانة، ربنا يرحم الأستاذة سوزان صقر.. العزاء غدًا الجمعة بمسجد حسين صدقي بالمعادي بعد صلاة المغرب، خلف أكاديمية السادات من كورنيش المعادي".

يُذكر أن الفنان تامر ضيائي كان رحل عن عالمنا في يوليو من العام الماضي، بعد معاناة مع أزمات صحية متكررة، من بينها إصابته بجلطة في القلب.

