"جمعتي حلو المحاسن".. جومانا مراد تنشر مقطع فيديو من أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، يضم مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت جومانا خلال الفيديو وسط الطبيعة بإطلالة صيفية أنيقة، وارتدت خلالها فستان باللون الوردي، ولاقت تفاعلًا واسعًا من محبيها.

وانهالت عليها التعليقات وجاءت أبرزها كالتالي: "جمعتي حلو المحاسن"، "الله يحميكي"، "بتخليني أعشق اللون الوردي"، "ياعمري"، "الجمال كله"، "قمر الدنيا"، "قلبي".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم ٤٤" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

