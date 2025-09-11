"انتوا أحلى هدية في الدنيا".. أكرم حسني ينشر صورًا تجمعه بأبنائه

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره مجموعة صور جمعته بأولاده، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلاً: "انتوا أحلى هدية في الدنيا". بحبكم".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهوره وعدد من نجوم الفن، حيث كتب الفنان شيكو: "كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلبي"، وعلّق الشاعر أمير طعيمة: "أروع صديق"، فيما اكتفت الفنانة لقاء سويدان بوضع إيموجي قلب.

على جانب آخر، يواصل أكرم حسني تصوير فيلمه الجديد "زوجة رجل مش مهم"، بعد أن توقف التصوير منذ شهر رمضان الماضي عقب إنجاز يومين فقط من العمل.

وكان الفنان قد قدّم مؤخرًا مسرحية "ألف تيتة وتيتة" في المملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، وغادة طلعت، وهي من تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

