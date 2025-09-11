لمياء أحمد راتب: "محدش يزايد على وجعي فيما يخص بابا"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، عبرت فيها عن استيائها من بعض التعليقات والرسائل التي تتلقاها بشأن حزنها المستمر على والدها بعد مرور 9 سنوات على رحيله.

وقالت لمياء: "الأصدقاء والأحباب والمتابعين الكرام.. رجاء خاص من فضلكم محدش يزايد على وجعي فيما يخص بابا، عشان كمية الرسائل اللي فيها كلام زي (ادعي له وبس، هو مش محتاج كلامك هو محتاج الدعاء، متعترضيش على قضاء ربنا) وصلت لدرجة إن ناس كفّروتني".

وأضافت: "للي ما جرّبش يعيش مع أب في حنيّته ما يزايدش عليّا، اللي ما جرّبش يعيش وهو ناقصه حتة مايزايدش عليّا، وما داقش طعم الفقد والوحشة والعجز وحاجات كتير الكلام ما يوصّفهاش، ما يزايدش عليّا، اللي مشاعره جامدة وقلبه جامد وبيعرف يتخطّى، هنيئًا ليه، بس ما يزايدش عليّا".

واستطردت: "الحمد لله أنا مسلمة ومؤمنة، وحاشاه أن أعترض على قضائه، ومتاكّدة إن الملتقى ليس الدنيا. وبدعي ربنا يجمعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعده يجمعني بأبويا وأحبابي، ويلحقني على الإيمان بمن سبقوني، أنا عايشة على فكرة زي كل الناس عادي بقالي 9 سنين، والحياة ماشية، لأن هي دي سُنّة الحياة، لكن الشرخ النفسي اللي غياب أبويا عمله ده، محدش ليه الحق إنه يحكم على تعاملي معاه".

واختتمت رسالتها قائلة: "أنا مش واقفة بعيط للناس في الشارع، ولا بقول لحد طبطب عليّا، أنا بعبّر وخلاص... آه وخلاص، لأن مفيش حاجة تاني، ادعوا له ولجميع موتى المسلمين، وربنا يبارك في أحبابكم جميعًا".

يذكر أن الفنان أحمد راتب رحل عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016، عن عمر يناهز 67 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

