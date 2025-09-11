حدث بالفن | تشييع جثمان فنان ووفاة زوجة نجم راحل والقبض على محمد فاروق شيبا
12:31 ص الخميس 11 سبتمبر 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة والدة الفنان محمد شلش، تشييع جثمان الفنان عمرو ستين إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة، انهيار مريم عامر منيب في جنازة خطيبها الراحل عمرو ستين، وفاة أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
تركي آل الشيخ وفاة والدة محمد شلش تشييع جثمان عمرو ستين معلومات عن محمد فاروق شيبا القبض على محمد فاروق شيبا انهيار مريم عامر جنازة الراحل عمرو ستين وفاة أرملة الفنان تامر ضيائي داليا البحيري فيلم السلم والثعبان الفنانة هاجر السراج
