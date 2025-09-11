إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض لكم مصراوي 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون اللبني.

لاميتا فرنجية

ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

عبير صبري

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بكروب توب وجيب بنفس النقشة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها بدلة باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رحمة أحمد

شاركت الفنانة رحمة أحمد جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

مصطفى قمر

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره صورة جديدة له، ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر بقميص مُشجّر.

ويزو

ظهرت الفنانة ويزو داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

منة فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي الأنظار إليها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها كروب توب باللون الأسود وبنطلون جينز.