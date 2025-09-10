إعلان

صلاح عبدالله يرد على سلوم حداد: "نسخر من أنفسنا ولا نقبل سخرية الآخرون منا"

07:36 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

صلاح عبدالله

كتب - معتز عباس:

رد الفنان صلاح عبدالله، على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بشأن عدم إتقان غالبية الفنانين المصريين، اللغة العربية الفصحى

وكتب صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :نحن الممثلين المصريين على المسرح ننطق الـ(جيم)جيم في الأعمال المترجمة أو المأخوذة من نصوص عالمية وننطق الـ(جيم) چيم، في الأعمال التاريخية والدينية المكتوبة".

وأضاف: "بالفصحى أصلاً ونحن المصريين نسخر من أنفسنا ولكن لا نقبل أن يسخر الآخرون منا وبنطلع لسانا في الذال والظاء بس كدا ولاهه؟!".

يذكر أن رواد مواقع التواصل تداولوا تصريحات منسوبة للفنان السوري سلوم حداد، بشأن عدم إتقان غالبية الممثلين المصريين، اللغة العربية الفصحى، ليتعرض لهجوم وانتقادات قوية من الفنانين المصريين.

صلاح عبدالله على فيسبوك

صلاح عبدالله سلوم حداد تصريحات سلوم حداد اللغة العربية الفصحى الفنانين المصريين
