كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت نجمة الجماهير، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين، ونجمات الفن، غادة عبدالرازق وجومانا مراد.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه القمر ده"، "حلوة وزي العسل"، "نورتي يا ملكه"، "نجمة الكوكب كله"، "مفيش في جمالك يا أسطورة".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

