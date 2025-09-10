الأسود يليق بها.. دينا فؤاد بإطلالة جذابة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة دينا فؤاد، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت دينا توب بلا أكمام باللون الأسود، يتميز بوجود أزرار أمامية، ونسقت معه بنطلون جينز أسود بقصة واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وقبعة باللون الأبيض، بالإضافة إلى، كلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة أساور وساعة يد.

وفقا لموقع "1883magazine"، البنطلون الجينز مصنوع من قماش يوفر راحة في الحركة، كما يضفي مظهرا عصريا وأنيقا، ويمكن ارتداؤه في الخروجات اليومية إلى المناسبات غير الرسمية.