انهيار مريم عامر منيب في جنازة خطيبها الراحل عمرو ستين (صور)

شيّع ظهر اليوم جثمان الفنان الراحل عمرو ستين، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وظهرت مريم عامر منيب خطيبة الراحل في حالة انهيار شديدة في وداعه.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم أحمد مرتضى منصور، محمد الكيلاني، حسن أبو الروس، وعمرو مصطفى.

يُذكر أن عمرو ستين كان قد طرح ألبومه الأول، والذي تضمن 10 أغنيات، أبرزها: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها".

وتعاون في الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين، من بينهم محمد يحيى، رامي جمال، تامر علي، ومدحت العدل، ليشكّل الألبوم محطة انطلاقه الفنية.

