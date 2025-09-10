"أجمل ممثلة في مصر".. ياسمين صبري تنشر جلسة تصوير والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين بإطلالة لافتة وأنيقة، ارتدت خلالها بدلة باللون الأبيض، لتنال إعجاب متابعيها.

وجاءت أبرز التعليقات على الصور كالتالي: "أجمل ممثلة في مصر، جمال"، "تحفة أوي"، "كتير علينا جمالك"، "ربنا يحميك"، "قمر"، "إيه الحلويات دي"، "حلوة".

ويُذكر أن ياسمين صبري يُعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "المشروع X"، من قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، وعدد من النجوم.

