"فستان أبيض".. ياسمين عز تخطف الأنظار أمام البحر من الساحل الشمالي

كتب - معتز عباس:

خطفت الإعلامية ياسمين عز أنظار الجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

ونشرت ياسمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""قمرة ما شاء الله"، "قمر تبارك الرحمن"، "يا قلبي الجمال المصري"، "حلوة أوي "، "قمر اوي".

يذكر أن الإعلامية ياسمين عز تستعد لتقديم الموسم الجديد من برنامجها "كلام الناس" المعروض على قناة "MBC مصر" وذلك اعتبارا من يوم 4 سبتمبر المقبل.

