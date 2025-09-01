إعلان

نسرين طافش تنشر صورًا جديدة رفقة زوجها وتغازله بكلمات رومانسية

08:48 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
background

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير رومانسية جمعتها بزوجها رجل الأعمال أحمد جوهر.

ونشرت نسرين صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا بحبك جدًا".

وظهرت نسرين بإطلالة جريئة مرتدية جمبسوت جريء "مكشوف الضهر"، وهي تتناول العصير رفقة زوجها في الساحل الشمالي.

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

كما طرح عمرو دياب الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا"، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

الفنانة نسرين طافش نسرين طافش رفقة زوجها نسرين طافش على إنستجرام إطلالة نسرين طافش
