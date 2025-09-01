إعلان

"بفستان مكشوف الضهر".. رانيا منصور تنشر صورًا رفقة شقيقتها وابنتها توانا

06:36 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور وابنتها توانا
  • عرض 4 صورة
    رانيا منصور وابنتها توانا وشقيقتها نورهان منصور
كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة رانيا منصور على قضاء أوقاتًا ممتعة بصحبة ابنتها توانا وشقيقتها نورهان منصور، أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

ونشرت رانيا مقاطع فيديو وصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل "مكشوف الضهر".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اية القمر ده"، "أحلى عيلة"، "جمالك مفيش منه"، "حلوة كتير أوي".

وشاركت رانيا منصور في فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

