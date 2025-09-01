كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة رانيا منصور على قضاء أوقاتًا ممتعة بصحبة ابنتها توانا وشقيقتها نورهان منصور، أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

ونشرت رانيا مقاطع فيديو وصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل "مكشوف الضهر".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اية القمر ده"، "أحلى عيلة"، "جمالك مفيش منه"، "حلوة كتير أوي".

وشاركت رانيا منصور في فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

اقرأ أيضا..

الصور الأولى من مسلسل "بطل العالم" بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي

"إيه لزمة الطرحة على فستان عريان".. الجمهور ينتقد إطلالة بسمة بوسيل