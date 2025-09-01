إعلان

ملحن "على بالي" يكشف تفاصيل اتهامه عصام صاصا بالتعدي على أغنية شيرين عبدالوهاب

03:08 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

صاصا مؤدي اغاني المهرجانات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

أكد الملحن وائل عقيد، تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، متهما إياه بالتعدي على لحن له، قدمته المطربة شيرين عبدالوهاب.

وقال وائل عقيد، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "أنا فوجئت عندما علمت من صديق لي بالتعدي الذي تم على لحن أغنية (على بالي)، وهي الأغنية التي قدمتها المطربة شرين عبد الوهاب، من ألحاني، وعندما سمعت مهرجان (كله فارق حالة طواريء)، تأكدت أنهم استغلوا اللحن الخاص بي كماهو، دون إذن أو تصريح".

وتابع: "المؤسف أنهم وضعوا كلمات أخجل من سماعها، وحاولت أكلم عصام صاصا، وقلت أبعت لمدير أعماله عشان أقول له عيب الكلام اللي قدموه على اللحن، ومفروض تاخد مني إذن أو من جمعية المؤلفين والملحنين، وطبعا محدش رد عليا".

وأضاف: "بعد إخطار الجمعية، بدأت اللجوء إلى القضاء، وتقدمنا ببلاغ للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لي كملحن، ومستمر في التصعيد".

وائل عقيد

أغنية على بالي من ألحان وائل عقيد وغناء شيرين عبد الوهاب

مهرجان كله فارق حالة طواريء

عصام صاصا شيرين عبدالوهاب الملحن وائل عقيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة