كتب-مصطفى حمزة:

أكد الملحن وائل عقيد، تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، متهما إياه بالتعدي على لحن له، قدمته المطربة شيرين عبدالوهاب.

وقال وائل عقيد، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "أنا فوجئت عندما علمت من صديق لي بالتعدي الذي تم على لحن أغنية (على بالي)، وهي الأغنية التي قدمتها المطربة شرين عبد الوهاب، من ألحاني، وعندما سمعت مهرجان (كله فارق حالة طواريء)، تأكدت أنهم استغلوا اللحن الخاص بي كماهو، دون إذن أو تصريح".

وتابع: "المؤسف أنهم وضعوا كلمات أخجل من سماعها، وحاولت أكلم عصام صاصا، وقلت أبعت لمدير أعماله عشان أقول له عيب الكلام اللي قدموه على اللحن، ومفروض تاخد مني إذن أو من جمعية المؤلفين والملحنين، وطبعا محدش رد عليا".

وأضاف: "بعد إخطار الجمعية، بدأت اللجوء إلى القضاء، وتقدمنا ببلاغ للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لي كملحن، ومستمر في التصعيد".

أغنية على بالي من ألحان وائل عقيد وغناء شيرين عبد الوهاب

مهرجان كله فارق حالة طواريء