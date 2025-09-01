إعلان

الفرقة القومية للفنون الشعبية تختتم حفلاتها في "صيف قطاع المسرح"

02:02 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    الفرقة القومية للفنون الشعبية تختتم حفلاتها في صيف قطاع المسرح (4)
    الفرقة القومية للفنون الشعبية تختتم حفلاتها في صيف قطاع المسرح (5)
    الفرقة القومية للفنون الشعبية تختتم حفلاتها في صيف قطاع المسرح (3)
    الفرقة القومية للفنون الشعبية تختتم حفلاتها في صيف قطاع المسرح (2)
كتبت- منال الجيوشي
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، انطلقت فعاليات الليلة الرابعة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج هذا العام مجانا للجمهور، في الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ١١ سبتمبر.

واختتمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلاتها في الليلة الرابعة للبرنامج أمس الأحد، وقدمت 10 استعراضات من أشهر أعمالها الفنية منها : "البمبوطية، الموشح، دبكة المجوز، الحجالة، الحصان، أم الخلول، التنورة"، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير الفرقة .

ومن المقرر أن تحيي الفنانة آية عبد الله حفل الليلة الخامسة لبرنامج صيف قطاع المسرح، فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، وتتغنى بمجموعة متنوعة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب.

ويشارك فى فعاليات البرنامج هذا العام، فرق فنية أخرى تابعة للبيت الفني للفنون الشعبية منها : "فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية" .

كما تشارك الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، في فعاليات البرنامج بمجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي.

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، من المقرر أن تشارك كوكبة من الأصوات الطربية الأخرى فى فعاليات البرنامج وهم : " الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل"، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا فى فعاليات البرنامج أيضا .

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الفرقة القومية للفنون الشعبية خالد جلال مركز الهناجر للفنون
