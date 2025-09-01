فيديو| تفاصيل استعداد محمد ثروت لحفل المولد النبوي بدار الأوبرا

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب الكبير محمد ثروت، لإحياء الاحتفالية التي تقيمها دار الأوبرا، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك على المسرح الكبير، مساء غد الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر.

ويقدم محمد ثروت بمشاركة الأوركسترا الاحتفالية بقيادة المايسترو د. علاء عبدالسلام، باقة من أغانيه، بالإضافة إلى أغنية "أنا بانتظارك" لكوكب الشرق أم كلثوم.

ويبدأ الحفل، في التاسعة مساءا، وتراوحت أسعار التذاكر، بين 210، و 410، و 610 جنيه.

ويقام الحفل، بعد أيام من احتفال المطرب الكبير محمد ثروت بعيد ميلاده.

بروفة محمد ثروت



