إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، صورة جديدة من أحدث ظهورلها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأسود.

مريم أشرف زكي

ظهرت مريم أشرف زكي مع والدتها الفنانة روجينا، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان أبيض أنيق ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب جمهورها.

جيلان علاء

شاركت الفنانة جيلان علاء متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء سويدان

خضعت الفنانة لقاء سويدان لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بفستان أنيق باللون االأسود، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نورهان منصور

تستمتع الفنانة نورهان منصور بعطلتها الصفية، ونشرت صورًا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

إياد نصار

شارك الفنان إياد نصار جمهور صورة جديدة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بقميص باللون الأزرق.

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي بمكياج جريء وغريب، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة".

إسراء عبد الفتاح

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح جمهورها، صورة جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بدون مكياج، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.