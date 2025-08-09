خرج من العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان حمدي إسماعيل

أعلن الدكتور وائل خليفة، استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية والطبيب المعالج للفنان حمدي إسماعيل، عن تحسن ملحوظ في حالته الصحية، موضحًا أنه تم نقله اليوم من العناية المركزة إلى غرفة إقامة بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، مع الاستمرار في قرار منع الزيارة لمدة ثلاثة أيام مقبلة لضمان استكمال التعافي.

وأوضح خليفة أن الفنان كان قد خضع لعملية قسطرة مخية عاجلة لوقف نزيف في المخ والسيطرة على تمدد خطير في الأوعية الدموية كشفته الأشعة المقطعية، وهو ما كان يهدد بحدوث انفجار دماغي مفاجئ. وقال: "العملية كانت من أصعب ما أجريته في حياتي المهنية نظرًا لتعقيد الحالة ودقة موقع التمدد، والحمد لله أن التدخل كان سريعًا وناجحًا. تحسن الحالة لا يعني إلغاء الحذر، ولهذا قررنا استمرار منع الزيارة لثلاثة أيام إضافية حفاظًا على استقرار وضعه."

وأكد الفريق الطبي أن حالة الفنان مستقرة، ووعيه كامل، ويتجاوب بشكل جيد مع العلاج، لكن المرحلة الحالية تتطلب هدوءًا تامًا ومتابعة دقيقة على مدار الساعة.