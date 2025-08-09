بـ لوك جديد .. روبي تروج لأغنيتها الجديدة "ثانيتين" (صور)

كتب - معتز عباس:

تواصل المطربة روبي الترويج لأغنيتها الجديدة "ثانيتين"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.

وشاركت روبي متابعيها أحدث جلسة تصوير لأغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونالت الصور، إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "روحي قلبي"، "الأيقونة بتاعتنا"، "جميلة زمانك"، "إبداع والله"، "قلبي اللي بجد".

يأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا من خلال تعاونها مع الفنان أحمد سعد في أغنية "تاني" ضمن ألبوم "بيستهبل"، والتي تصدرت قوائم الترند على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي مسلسل "إخواتي" والذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح.

