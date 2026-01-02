بفستان جريء أبرز رشاقتها.. نيكول سابا تستقبل العام الجديد على المسرح

طرح مدرب الرقص ياسين رشدي أولى أغانيه "جمال عينيها" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وكتب ياسين في نهاية الأغنية إهداء لنور عمرو دياب والذي يقوم بتدريبها وكتب: "إهداء إلى نور اللي شافتني قبل ما أتكلم، وسمعتني قبل ما أغني".

نور عمرو دياب تعلن ارتباطها

أعلنت نور عمرو دياب في 2021 عن خطوبتها من شاب بريطاني، وانفصلت عنه دون أن تعلن عن ذلك.

إلى أن ظهرت مؤخرا في أكثر من مقطع فيديو مع مدرب الرقص ياسين رشدي، وسط حيرة متابعيها حول حقيقة ارتباطها من عدمه.

نور عمرو دياب و ياسين رشدي

ونشرت نور عدد من الصور ومقاطع الفيديوهات خلال الفترة الماضية، ظهرت خلالها في وصلات رقص مختلفة مع المدرب ياسين رشدي.

اقرأ أيضا:

بالصور.. أنجلينا جولي تصل العريش لتفقد مخازن المساعدات لصالح الشعب الفلسطيني

حساب منسوب للسقا: "وداعا للسوشيال ميديا وحسبى الله في كل من سخر مني"