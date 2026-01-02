حمادة هلال ومي عمر.. تعرف على خريطة مسلسلات "MBC مصر" في رمضان 2026

بفستان جريء أبرز رشاقتها.. نيكول سابا تستقبل العام الجديد على المسرح

كشفت شبكة قنوات "MBCمصر" عن الأعمال الدرامية التي يشارك ببطولتها نخبة من ألمع النجوم استعدادا لعرضها على شاشتها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وضمت القائمة عدد من الأعمال المميزة لأبرز نجوم الدراما منها مسلسل "عباس الريس" بطولة الفنان عمرو سعد، مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمدإمام، مسلسل "وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مسلسل "المداح 6" بطولة الفنان حمادة هلال، مسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر

ونقدم لكم في هذا التقرير مسلسلات تعرض على شاشة "MBC مصر" في رمضان 2026:

مسلسل "وننسى اللي كان"

تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز للتعاون مرة أخرى مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعد النجاح الكبير لمسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشارك ياسمين بطولة مسلسلها الجديد كل من كريم فهمي، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.

مسلسل "عباس الريس"

المسلسل بطولة الفنان عمرو سعد، ويشاركه البطولة كل من حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل "الكينج"

المسلسل بطولة الفنان محمد عادل إمام ويشاركه البطولة كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

مسلسل "المتر سمير"

المسلسل بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز تأليف ممدوح متولي، إخراج خالد مرعي، والمسلسل مكون من 15 حلقة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية محامي يدعى"سمير". تتناول القصة الأزمات والمواقف الطريفة التي يواجهها في حياتهالمهنية، بالإضافة إلى صراعاته المستمرة وخلافاته مع طليقته، وقضايا تتعلق بالنفقة.

مسلسل "المداح: أسطورة النهاية"

المسلسل بطولة الفنان حمادة هلال ويشاركه نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، سهر الصاغ، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "الست موناليزا"

تعود الفنانة مي عمر هذا العام بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم أحمد مجدي، وفاء عامر شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

مسلسل "سوا سوا"

المسلسل بطولة الفنان أحمد مالك وهدى المفتي ويشاركهما البطولة كل من شريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبد الحميد.

