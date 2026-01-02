بالصور- نسرين طافش تهنئ زوجها بمناسبة عيد ميلاده برسالة رومانسية

بفستان جريء أبرز رشاقتها.. نيكول سابا تستقبل العام الجديد على المسرح

هنأت الفنانة نسرين طافش، زوجها بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورا عبر حسابها على انستجرام.

وتضمنت الصور عدد من رحلاتهما سويا طوال العام وكتبت: " أحبك ليس فقط لشخصك، بل لشخصيتي عندما أكون معك.. شكرًا لك لأنك أفضل صديق لي، وأفضل زوج، وحب حياتي، عيد ميلاد سعيد دودي".

آخر مشاركات نسرين طافش في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات نسرين طافش بمسلسل "أسود باهت" وسط نخبة من نجوم الدراما هم سهر الصايغ، محمد مهران، ضياء عبد الخالق، محمد غنيم، تأليف أحمد صبحي وإسلام شتا واخرون، إخراج ممدوح زكي.

يُقدم المسلسل 3 حكايات منفصلة، تحتوي كل حكاية 5 حلقات، وتدور أحداثها حول جريمة غامضة تحتاج حلًا. تبدأ معها سلسلة من التحقيقات التي تكشف عن أسرار وتفاصيل غامضة وصادمة، وعلاقات إنسانية متشابكة.

آخر مشاركات نسرين طافش على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات نسرين طافش السينمائية بفيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضا:

بالصور.. أنجلينا جولي تصل العريش لتفقد مخازن المساعدات لصالح الشعب الفلسطيني

حساب منسوب للسقا: "وداعا للسوشيال ميديا وحسبى الله في كل من سخر مني"