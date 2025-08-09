صورة عمرها 50 سنة..نادية الجندي تثير الجدل على الفيسبوك لهذا السبب

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة أرشيفية لها التقطتها عام 1975 عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ودمجت نادية الجندي صورة حديثة لها على البحر التقطتها هذا العام مع صورتها الأرشيفية وظهرت بنفس الوضعية ونفس الجمال والروح وكأن الزمن لم يمر".

وحازت الصورتان على إعجاب جمهورها ومتابعيها الذين أكدوا أنها لم تكبر بل العكس تماما وأنها لا تزال تحتفظ بأناقتها على الرغم من مرور سنوات.

وجاءت التعليقات كالتالي: "كنتي كبيرة وصغرتي، بجد شابو مين يقدر يحتفظ بصحته ولياقته في السن ده، نادية الجندي لا تستسلم متصالحة مع ذاتها، طول عمرك جميلة وأنيقة، أيقونة مميزة مختلفة عن الكل، و لسة جميلة و حلوة انتي يا مدام نادية.....ربنا يخليك لينا و يبارك لينا في عمرك،الزمن مغيرهاش، نفس الرشالة والجمال، نادي الزمن مغيرهاش". ".

وكانت اخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.





